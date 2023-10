Spider-Man: Peter Parker è pronto a dichiarare guerra al suo più grande amore

Come accade periodicamente la vita di Peter Parker è stata stravolta dall’arrivo in scena di nuovi antagonisti, alleati alquanto inadeguati e sorprendenti, e dalla perdita, ancora una volta, di una persona molto cara. Spider-Man ha intrapreso nuovamente un percorso oscuro e costellato di pericoli, tra cui si trova anche Mary Jane Watson.

Chi di voi avrà seguito le ultime vicende dell’universo ragnesco ricorderà che Peter ha lasciato MJ in un’altra dimensione, dove la donna ha sviluppato poteri piuttosto interessanti, e si è creata una nuova famiglia, lasciandosi alle spalle quanto passato col protagonista. Dopo aver stretto un’alleanza con Norman Osborn e aver accettato un patto con l’antagonista Ashley Kafka, conosciuta come Queen Goblin, Peter si ritroverà proprio di fronte a MJ in Amazing Spider-Man #35, e ciò lo porterà sull’orlo di una crisi.

Parte del piano di Queen Goblin e dell’ultimo figlio di Kraven, Peter, che ha ceduto al costume nero, viene sopraffatto dalla rabbia vedendo la donna che una volta aveva amato e decide di scatenarsi proprio contro MJ, minacciandola di farle pagare quel tradimento. Una scena ricca di rancori e capace di travolgere i lettori che da anni seguono le avventure di Spidey e hanno visto crescere il suo legame con Mary Jane.

I due antagonisti stanno cercando di distruggere la sanità mentale di Peter e questo incontro potrebbe rendere il loro obiettivo più semplice. Voi cosa ne pensate della piega che sta prendendo la run scritta da Zeb Wells e disegnata da Patrick Gleason? Fatecelo sapere nei commenti. In conclusione, vi lasciamo alla breve storia dell’Alleanza Galattica degli Spider-Men, un prototipo del Ragnoverso.