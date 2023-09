Spider-Man: Peter Parker si trasforma in un brutale cacciatore contro Kraven

La run più recente, e attualmente in corso di Amazing Spider-Man, ha riservato alcune grandi sorprese sia per Peter Parker ma anche per i lettori. Il ritorno di Kraven il cacciatore, rivelatosi il suo clone più riuscito, ha infatti stravolto non poco la vita di Spidey, tramutandolo in un pericoloso cacciatore assetato di violenza.

Architettando una trama meno profonda e introversa del capolavoro L’ultima Caccia di Kraven, Zeb Wells e Patrick Gleason hanno ribaltato i ruoli di protagonista e antagonista andando a dipingere un Peter Parker estremamente oscuro, deciso a far pagare al cacciatore i peccati commessi dal suo storico villain. I tentativi di ammaliare Norman Osborn e convincerlo a tornare dalla parte del male, hanno infatti avuto conseguenze devastanti sulla psiche dell’Arrampicamuri.

Tornato nell’iconico costume nero Spider-Man decide di rintracciare Kraven in ogni modo. Riesce ad attirarlo nella sua tela anche grazie all’aiuto di Vermin e dei suoi topi. Una volta trovato, Peter mette in una bara, dove è contenuto anche un fucile carico, il figlio del cacciatore, e lo seppellisce vivo, come fosse una citazione inversa all’ultima caccia di Kraven.

È chiaro come Peter sia mentalmente instabile per quanto accaduto quando ha salvato Norman, ma questa serie ha permesso di vederlo in azione come villain, macchiandosi di azioni che non si legano al suo modus operandi come supereroe. Voi cosa ne pensate di questa parentesi oscura di Spidey? Fatecelo sapere nei commenti. Per concludere, vi lasciamo alle differenze tra Superman e Spider-Man, e ad un bel cosplay di Spider-Gwen.