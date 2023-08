Spider-Man: Peter salva un suo grande nemico dagli artigli di Kraven

Sono tempi complicati per l’amichevole Spider-Man di quartiere. Dalla separazione definitiva da Mary Jane, ad un’inaspettata alleanza con Norman Osborn in persona, Peter Parker sta affrontando uno dei periodi più confusi della sua vita, e a peggiorare il tutto mancava il ritorno di un suo acerrimo nemico: Kraven.

L’abile cacciatore che da anni cerca di aggiungere alla sua preziosa collezione di animali feroci l’ibrido Spider-Man, è infatti tornato sulle pagine della serie firmata da Zeb Wells e disegnata dal talentuoso Patrick Gleason. Dopo alcune pagine di introduzione in puro stile introspettivo di Kraven, come avvenuto in una delle storie più apprezzate dell’Uomo Ragno, L’Ultima Caccia di Kraven, il volume porta il cacciatore sempre più vicino a Peter, e al suo nuovo alleato.

Anche Norman Osborn si trova in un periodo instabile, in quanto è da poco diventato Gold Goblin, e sta cercando di redimere i tremendi peccati commessi in passato. Tuttavia, questa convinzione potrebbe cedere sotto le pressioni dirette dello stesso Kraven. Mentre Peter cerca di tenere sotto controllo Norman questi viene sedotto dal cacciatore a diventare nuovamente il Green Goblin, e abbracciare quella che è la sua vera essenza.

Norman riesce a resistere, ma in scena subentra Spider-Man, pronto a difenderlo, e scontrarsi ancora una volta con Kraven in una battaglia che potrebbe avere pesanti conseguenze. Voi cosa ne pensate di questo singolare incontro tra Kraven e Osborn? Ditecelo nei commenti. Per concludere, vi lasciamo ad un’analisi aggiornata sui poteri di Spider-Boy, il nuovo misterioso aiutante di Peter che potrebbe avere legami con Miguel O'Hara, e ricordiamo che a partire da novembre 2023 avrà inizio l’evento Gang War.