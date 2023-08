Spider-Man: i poteri di Spider-Boy e la possibile connessione con lo Spider-Verse

Spider-Boy rappresenta una delle grandi novità degli ultimi fumetti di Spider-Man, e per quanto si sia dimostrato all’altezza della situazione in svariate occasioni, alcune sue capacità molto peculiari hanno creato dubbi e preoccupazioni sul personaggio. La community di lettori continua a proporre teorie, e una coinvolge l’intero Spider-Verse.

Nella battaglia contro Electro Spider-Boy ha dimostrato di avere poteri che Peter Parker non possiede, come la possibilità di ottenere più occhi e canini molto lunghi per paralizzare l’avversario col proprio veleno. Molti lettori hanno immediatamente pensato ad un collegamento, seppur strano, con il mostruoso Man-Spider, sempre Peter ma quando la sua parte ragnesca prese il sopravvento sul suo DNA umano, mentre altri hanno preferito limitarsi allo Spider-Man del 2099.

Miguel O’Hara, infatti, possiede delle vere e proprie zanne, oltre ad artigli retrattili, e la capacità di produrre del veleno non letale in grado di rendere inoffensivi i nemici. Considerata l’assenza di vere e proprie origini riguardanti Spider-Boy forse possiamo aspettarci una storia legata in qualche modo allo Spider-Man del futuro. Ciò rende il nuovo aiutante di Spidey un possibile candidato a storie del tutto originali e distaccate dall’universo principale, e quindi un altro prezioso protagonista del sempre più vasto Spider-Verse.

Si tratta, ovviamente, di sole congetture dei lettori appassionati, ma sappiamo anche che gli autori della Marvel si divertono spesso a intersecare piani e dimensioni temporali differenti tra loro, inserendo personaggi inizialmente misteriosi ma che ricevono poi un adeguato approfondimento in serie ed eventi dedicati. Voi cosa ne pensate di questo possibile legame tra Spider-Boy e Miguel O’Hara? Ditecelo nei commenti. Prima di salutarci, ecco un inaspettato upgrade da villain per Spider-Man.