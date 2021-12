Spider-Man si prepara allo scontro con Miles Morales nella preview del nuovo numero

In The Amazing Spider-Man #81, in uscita questa settimana negli Stati Uniti, verrà raccontato lo scontro tra i due Spider-Man attualmente in azione nell'universo Marvel: Ben Reilly e Miles Morales. Grazie alla preview pubblicata da Marvel Comics, abbiamo l'opportunità di scoprire le motivazioni alla base dello scontro.

La nuova run attualmente in corso su The Amazing Spider-Man, chiamata Spider-Man Beyond, ha visto il ritorno di Ben Reilly nei panni di Spider-Man. A seguito di un incidente durante un combattimento, Peter Parker è finito in coma, e Ben Reilly, il suo clone che per anni ha vestito i panni di Scarlet Spider, è stato assunto dalla Beyond Corporation per rappresentare il solo e unico Spider-Man.



La Beyond Corporation ha infatti comprato i diritti d'immagine legati a Spider-Man, e sebbene le intenzioni dell'azienda non siano ancora chiare, attualmente le attività supereroistiche di Ben Reilly sono diventate un vero e proprio lavoro.



Nella preview pubblicata in calce viene rivelato che è proprio a causa dei diritti d'immagine di Spider-Man, che nel nuovo numero si delinea lo scontro tra Ben Reilly e Miles Morales: la Beyond Corporation non vuole che Miles infranga il loro marchio registrato, operando come uno Spider-Man non autorizzato.



Considerato il livello di forza di Miles Morales, potrebbe derivarne un bel combattimento. Conoscendo però il carattere dei due Spider-Man, difficilmente assisteremo ad uno scontro senza esclusione dei colpi. La verità, in ogni caso, verrà fuori molto presto: The Amazing Spider-Man #81, scritto da Saladin Ahmed e illustrato da Carlos Gòmez, sarà disponibile in territorio americano dal 15 Dicembre.