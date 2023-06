Spider-Man: pubblicato il primo capitolo del manga dagli autori di My Hero

L'influenza di Spider-Man in My Hero Academia è palese. Anche se in modo sottile, l'autore Kohei Horikoshi ha celebrato l'amichevole ragno di quartiere con delle reference che i più attenti avranno certamente notato. Ma ora è My Hero Academia che si sdebita con un progetto fantasioso e che farà contenti i fan dell'eroe Marvel.

Da pochissimo è stato pubblicato il primo capitolo del manga di Spider-Man dagli autori di My Hero Academia. Spider-Man: Octopus-Girl è una serie originale creata dalla collaborazione tra Shueisha e Marvel che racconta una storia a stampo isekai. Il Dr. Octopus in qualche modo finisce per risvegliarsi nel corpo di una giovane ragazza giapponese che vive in uno dei multiversi dello Spider-Verse. Doc Oc deve dunque progettare i suoi paini malvagi affrontando al contempo le tribolazioni e le insidie della vita di una studentessa delle scuole medie.

Spider-Man: Octopus-Girl è stato creato dallo scrittore Hideyuki Furuhashi e dall'illustratore Betten Court, il duo creativo che da qualche tempo ha concluso la serializzazione dello spin-off Vigilante - My Hero Academia Illegals.

Il primo capitolo della serie manga di Spider-Man dagli autori di My Hero Academia è già disponibile alla lettura sulla piattaforma digitale Shonen Jump+, che tuttavia non è accessibile ai fan europei. Al momento non è ancora stata ufficializzata la pubblicazione su MangaPlus.