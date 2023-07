Spider-Man: il Ragnoverso rischia di diminuire l'importanza di Peter Parker

Il Ragnoverso è diventato ormai uno dei tratti caratteristici delle storie di Spider-Man e col passare del tempo sempre più autori sfruttano il concetto di multiverso per proporre versioni originali e simpatiche, tralasciando però il rischio che questa quantità di varianti toglie spazio e racconti all’originale Peter Parker.

Iniziato nel novembre del 2014 sulle pagine della serie Spider-Verse, scritta da Dan Slott e Crhistos Cage, con i disegni di Olivier Coipel e Giuseppe Camuncoli, questo viaggio all’interno del multiverso ragnesco ha dato vita a personaggi molto apprezzati, come Spider-Gwen, e ha reso possibile il riutilizzo di varianti già apparse in passato, come Spider-Man Noir, donando agli sceneggiatori materiale praticamente infinito su cui lavorare.

La storia del 2014, però, creava un’interconnessione concreta e ben sviluppata tra i vari Spidey dei vari universi, mentre oggi la Marvel punta più a realizzare serie dedicate esclusivamente ad una determinata variante del supereroe, e la maggior parte rischiano di sembrare ripetitive perché inserite in contesti in cui i protagonisti sono dotati degli stessi poteri e magari si trovano ad affrontare dei nemici già incontrati, o a vivere dei what if rispetto a quanto avvenuto a Peter Parker.

Peter rappresenta da sempre un personaggio estremamente umano, e quindi nel quale molti lettori riescono ad immedesimarsi, e proprio per questo è fondamentale non minare la sua popolarità o togliergli spazio all’interno del suo stesso universo, andando a creare varianti che, ad eccezione di Miles Morales, non hanno ancora raggiunto una vera caratterizzazione, e servono unicamente per attrarre lettori e aumentare i guadagni.

Ideare sempre nuove versioni di Spider-Man, inoltre, rischia di snaturare i valori che hanno sempre caratterizzato l’amichevole supereroe di quartiere, intaccando responsabilità e coraggio. Voi cosa ne pensate? Parliamone nei commenti. Prima di salutarci, ecco un’analisi di Kraven il Cacciatore, villain che riceverà una sua pellicola in uscita a ottobre 2023.