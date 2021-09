Spider-Man: Ben Reilly affronterà Miles Morales? Ecco i dettagli sul futuro della serie

Marvel Comics ha rivelato in anticipo alcuni degli eventi più importanti nel futuro delle testate dedicate a Spider-Man, soffermandosi su una singolare rivalità. Mentre Peter Parker si trova in gravi condizioni ricoverato in ospedale, Ben Reilly tornerà a vestire i panni del Tessiragnatele, lavorando per la Beyond Corporation.

La drammatica conclusione della run scritta da Nick Spencer ha sconvolto l'universo ragnesco. L'eredità lasciata dal celebre sceneggiatore è stata però immediatamente accolta da artisti particolarmente talentuosi, i quali già promettono interessanti sviluppi per l'avventura di Ben Reilly.

Stando a quanto anticipato dalla stessa Marvel Comics infatti, ad ottobre avrà inizio la serie Spider-Man Beyond, per stabilire le basi di alcuni importanti eventi attesi invece per dicembre 2021. Nel volume 80, firmato da Cody Ziglar e Ivan Fiorelli, tornerà ad essere approfondita la relazione tra zia May e il Doctor Octopus, che potrebbero tornare insieme, ma la novità che colpirà di più l'attenzione dei lettori si vedrà nel numero successivo.

In Amazing Spider-Man #81, di Saladin Ahmed e Carlos Gomez, avrà inizio lo scontro tra Ben Reilly e Miles Morales. La Beyond Corporation, per cui lavora Ben e che ha realizzato lo splendido, e iper tecnologico, costume che indossa, considera un oltraggio la presenza di un altro Spider-Man tra i grattacieli di Brooklyn. Ahmed tornerà nel volume 82 per mostrarci, attraverso i disegni di Jorge Fornes, le condizioni di Peter e le preoccupazioni di Mary Jane.

Gleason, artista che ha lavorato con Spencer, tornerà nel volume 83, mentre Ziglar collaborerà con Paco Medina nel numero 84, ponendo Ben contro Doc Ock. In calce alla notizia potete trovare tutte le cover dei numeri in questione in anteprima. Cosa ne pensate della nuova piega che sta prendendo l'universo di Spider-Man? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.

Per concludere ricordiamo che una copia di Amazing Fantasy #15 è stata venduta per 3.26 milioni di dollari, e vi lasciamo ad un magnifico cosplay dell'Iron Spider.