Spider-Man, Ben Reilly potrebbe diventare un nuovo villain: Chasm

Con la pubblicazione della preview e della variant cover di Amazing Spider-Man #93, Marvel Comics potrebbe aver svelato il futuro di Ben Reilly, il personaggio che, al momento, sostituisce Peter Parker nel suo ruolo di Uomo Ragno mentre questi è indisposto a causa di un incidente avvenuto all'inizio dell'attuale run.

La cosiddetta "Era Beyond" si è aperta infatti con il grave infortunio di Peter Parker, che è finito in coma. Nel corso della lunga degenza dell'originale Spider-Man, la misteriosa Beyond Corporation ha assunto Ben Reilly come nuovo Uomo Ragno "autorizzato".



Ben, lo storico clone di Peter protagonista della famigerata Saga del Clone, nel corso degli anni ha visto il suo ruolo oscillare tra quello dell'eroe e quello del villain. Con la rivelazione, negli scorsi numeri, delle oscure intenzioni della Beyond Corporation, sembra che il ruolo di Ben Reilly sia destinato a tornare ad essere quello del cattivo.



Sapevamo già che l'Era Beyond si sarebbe conclusa con uno scontro tra Peter Parker e Ben Reilly, e ora ogni tassello comincia ad andare al suo posto: nonostante le buone intenzioni di Ben, la Beyond Corporation è riuscita a modificare la sua memoria eliminando alcuni ricordi chiave della sua personalità, come quello in cui Zio Ben gli spiegava che "Da grandi poteri, derivano anche grandi responsabilità", rendendolo quindi un uomo completamente diverso.



Con la pubblicazione della variant cover di Amazing Spider-Man #93 realizzata da Patrick Gleason (condivisa in calce insieme alla preview), scopriamo che Ben Reilly potrebbe essere in procinto di assumere una minacciosa nuova identità: nella silouhette di un volto che ricorda quello di Venom, è possibile leggere la parola "Chasm", "Abisso", che potrebbe rappresentare una nuova identità per il personaggio.



Scopriremo la verità il 23 Marzo 2022, data che vedrà la pubblicazione negli Stati Uniti di Amazing Spider-Man #93, l'ultimo numero dell'Era Beyond. Successivamente, ad Aprile, inizierà il rilancio di Amazing Spider Man che ricomincerà dal numero 1.