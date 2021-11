Spider-Man: Ben Reilly Vs Carnage, dettagli e cover per il futuro della serie

In una recente intervista Marvel Comics ha rivelato i primi, interessanti dettagli riguardo il futuro della serie Ben Reilly: Spider-Man, mostrando in anteprima le copertine del secondo volume, dove appaiono molti degli storici avversari del principale clone di Peter Parker. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

La conclusione della run scritta da Nick Spencer ha lasciato molto in sospeso nell'universo narrativo di Amazing Spider-Man, con Peter in condizioni critiche e sotto osservazione in ospedale. Il ruolo del protagonista passerà quindi a Ben, che collaborando con la misteriosa Beyond Corporation tornerà a vestire a tempo pieno il costume con cui lo abbiamo visto tanti anni fa.

Una serie di misteriosi omicidi a New York porta Ben al Ravencroft Insitute, questa è la semplice base narrativa da cui partirà la serie nel mese di gennaio 2022, e in un recente incontro la stessa Marvel Comics ha rivelato le due cover che potete vedere in calce alla notizia. Sia dalle anticipazioni della storia in sé sia dall'illustrazione di Lafuente hanno in qualche modo permesso di sapere contro quali storici villain di Spider-Man Ben dovrà fare i conti.

Tra i volti più noti troviamo Scorpion, lo Sciacallo, Kaine, Lady Octopus, Joystick, Looter, Stunner e il particolarmente apprezzato dai lettori appassionati, Spider-Carnage. Sembra quindi che Ben Reilly dovrà confrontarsi con un nuovo gruppo di criminali, costruito sulla falsa riga dei Sinistri Sei. Sarà sicuramente interessante vedere soprattutto come Ben interagirà con Spider-Carnage, considerato che lui stesso lo diventò nel corso di Web of Carnage.

