Spider-Man: da reporter a Hobgoblin, ripercorriamo la vera storia di Ned Leeds

Il Ned Leeds presentato nei film del Marvel Cinematic Universe è molto diverso da quanto mostrato nei comics pubblicati negli anni '60, in cui Ned appare solo come personaggio interessato a Betty Brant, una delle prime fiamme di Peter, e solo in seguito i due stringeranno una vera amicizia, prima che Leeds diventi definitivamente Hobgoblin.

La prima apparizione di Ned Leeds risale al volume 18 di The Amazing Spider-Man, pubblicato nel 1964, ad opera di Stan Lee e Steve Ditko, i due autori originali del mondo di Spidey. In quel periodo Peter stava affrontando numerosi problemi, e non aveva abbastanza tempo per frequentare Betty, che invece cominciò ad uscire con Ned. Appena 12 volumi dopo, nel 30esimo, Leeds ha chiesto a Betty di sposarlo, tuttavia l'unione non avverrà fino al numero 156 pubblicato 11 anni dopo.

In quell'occasione Peter ha fatto da testimone a Ned, come a sottolineare la profonda amicizia nata tra i due. Intanto l'Hobgoblin originale Roderick Kingsley aveva finto la sua morte, per poi tornare successivamente quando lo stesso Leeds ha cominciato a comportarsi come il villain nel numero 257, firmato da Tom DeFalco, Ron Frenz, Josef Rubinstein, Joe Rosen e Christie Scheele. Bisognerà tuttavia aspettare il 1997 per comprendere meglio come sia avvenuto questo passaggio di testimone, nella miniserie Spider-Man: Hobgoblin Lives di Rober Stern e Ron Frenz, in cui Jason Macedale ricoprì il ruolo di Hobgoblin, prima di venire ucciso da Kingsley, in seguito a delle false dichiarazioni che riguardavano Ned sulle origini del villain.

La morte di Macedale interessò particolarmente Peter e Betty che iniziarono ad investigare per fare chiarezza. Il vero Hobgoblin rapì quindi Betty e le raccontò la storia di come avesse in precedenza rapito anche Ned, terrorizzato dal fatto che il reporter lo stesse pedinando. In seguito decise di sottoporlo ad un lavaggio del cervello tramite una speciale macchina, e facendogli svolgere del lavoro sporco per trattare con la Rosa, il boss mafioso figlio di Winston Fisk, ovvero Kingpin.

Il lavaggio del cervello fece diventare Ned particolarmente aggressivo e violento, soprattutto nei confronti di Betty. Kingsley fu presto stufo di aver a che fare costantemente con le paranoie di Ned, per questo decise di rivelare allo Straniero la storia di Leeds, confidando sul fatto che lo avrebbe ucciso, un evento già accaduto in passato in un racconto molto particolare.

Nel 1987, con la pubblicazione della storia one shot Spider-Man Versus Wolverine, Peter si ritrova a Berlino con Ned, partiti alla ricerca di un killer chiamato Charlemagne che sembra aver ucciso degli ex agenti del KGB. Mentre si trovano lì alcuni uomini dello Straniero attaccano e uccidono Ned.

