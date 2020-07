Spider-Man riceve un nuovo Funko Pop dalla collaborazione Marvel/Box Lunch

Durante il mese di aprile, la Casa delle Idee aveva presentato il libro di cucina Eat the Universe, basato sull'omonima serie digitale, in cui lo chef Dustin Warner si cimenta in deliziosi piatti ispirati ai personaggi della Marvel.

La Marvel ha ora inaugurato una collaborazione con BoxLunch per una nuova linea di collezionabili, comprendente articoli per la casa, di abbigliamento, svariati accessori e un esclusivo Funko Pop di Spider-Man in versione fattorino.

L'esclusiva figure è disponibile all'acquisto su BoxLunch, dal 20 al 21 Luglio, e approderà sugli scaffali dei negozi il prossimo settembre. Justin Warner ha speso le seguenti parole in merito alla collezione Eat the Universe:

"Essendo un super fan, avere l'occasione di creare pasti e ricette ispirati alla Marvel per milioni di persone in tutto il mondo è stato un sogno diventato realtà. Ho testato la linea BoxLunch e sono rimasto davvero colpito dalla funzionalità, dallo stile e dalle prestazioni. E' sicuramente la scelta migliore per i fan Marvel di tutte le età".

