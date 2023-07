Spider-Man: ricordate il passato da eroe di Green Goblin?

La New York dei fumetti Marvel è sicuramente una delle città in cui i supercriminali si divertono di più a seminare terrore e distruzione, e nonostante la presenza degli Avengers, dei Fantastici Quattro, dell’antieroe Punitore, e si, dell’immancabile amichevole Spider-Man di quartiere, a volte anche altri villain decidono di confrontare il male.

È il caso di uno dei più noti antagonisti apparsi proprio sulle pagine di Spider-Man: Green Goblin. Dalla sua prima apparizione, in The Amazing Spider-Man #14 pubblicato nel luglio del 1964, il folletto malvagio ha sempre creato problemi alla Grande Mela, e soprattutto alla vita privata di Peter Parker. È infatti a lui, Norman Osborn per essere precisi, che si deve la sfortunata circostanza relativa alla morte di Gwen Stacy, storica ragazza di Peter, ma c’è stato un momento in cui, sotto quell’inquietante maschera verde si nascose un giovane pronto a diventare eroe.

Stiamo parlando di Phillip Urich, per apparso per la prima volta in Web of Spider-Man #125 del giugno 1995 e poi diventato protagonista della serie in tredici volumi Green Goblin, scritta da Tom Defalco e disegnata da Scott McDaniel. Nipote del giornalista Ben Urich, Phil trascorreva le giornate senza combinare molto, e vide la sua vita sconvolta quando, fuggendo da degli assalitori intenzionati ad uccidere lui e suo zio, si ritrovò per puro caso nel covo segreto di Harry Osborn.

Accidentalmente si versò del liquido verde addosso, e dopo aver preso il costume e l’equipaggiamento da Green Goblin Phil si trasformò in una versione diversa del folletto che conosciamo. Forte di queste nuove capacità acquisite per caso, Phil decise di usarle per divertirsi e uscire dalla monotonia della sua vita. Una decisione pericolosa, che fini per far infuriare alcuni villain noti, e provocare un senso di confusione e diffidenza sia nei cittadini che nei supereroi.

Phil riuscì comunque a respingere villain e criminali, celebrando anche una spettacolare vittoria su Rhino, ma non fu in grado di comprendere il peso delle sue azioni. Urich non risultava, in sostanza, un personaggio profondo o motivato da reali sentimenti di giustizia, ma un ragazzo confuso, che colse l’occasione di questi poteri e questo costume da folletto come mezzo per sentir di aver realizzato qualcosa nella sua vita.

Così è stato fino all’attacco delle Sentinelle rivolto alla città di New York, in cui Phil ha dimostrato di poter sopprimere i fantasmi del passato legati alla maschera di Green Goblin, e perseguire il bene, a differenza di quanto avvenuto con Harry e Norman Osborn, entrambi caduti nel fascino del folletto malvagio. Prima di salutarci, vi lasciamo scoprire come Steve Ditko lottò per rendere Peter Parker più umano.