Spider-Man, il rilancio si apre con una rivelazione scioccante su Mary Jane

Il rilancio della testata Amazing Spider-Man ha avuto inizio questa settimana negli Stati Uniti con la pubblicazione di un nuovo numero #1. Il nuovo corso delle avventure di Peter Parker si è aperto con numerose novità per l'arrampicamuri, ma la rivelazione più scioccante della storia riguarda uno dei comprimari più importanti: Mary Jane Watson.

Per tutto il numero, Peter Parker affronta le conseguenze della sua misteriosa assenza da New York, che l'ha visto allontanarsi da tutti i suoi affetti e, in particolare, da Zia May e Mary Jane. Il rilancio si apre con un timeskip di sei mesi, e solo con la pubblicazione dei prossimi numeri potremo iniziare a scoprire qualcosa in più su ciò che è accaduto in questo lasso di tempo.



Gli autori di Amazing Spider-Man #1 Zeb Wells e John Romita Jr., in ogni caso, mettono subito in chiaro una cosa: l'allontanamento tra Peter e MJ potrebbe non essere colpa dell'Uomo Ragno questa volta. Il numero si chiude infatti con l'entrata in scena di due bambini che, all'urlo di "Mamma!", si gettano tra le braccia di MJ.



Sembrerebbe quindi che MJ abbia avuto due figli con un misterioso nuovo personaggio chiamato Paul sebbene, poiché il timeskip è di soli sei mesi, i conti non tornano. È da sottolineare però che la bambina ha lo stesso colore di capelli di Mary Jane, suggerendo che potrebbe in effetti sussistere un legame di sangue da i personaggi.



Maggiori informazioni potrebbero essere in arrivo già con il prossimo numero: la sinossi di del numero #2 aveva infatti preannunciato l'allontanamento tra Peter e MJ. Amazing Spider-Man #2 verrà pubblicato negli Stati Uniti il 25 Maggio 2022. Per l'arrivo in Italia del rilancio, invece, dovremo attendere il mese di Agosto.