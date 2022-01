Spider-Man riparte dal numero 1, tutti i dettagli del rilancio

Marvel ha annunciato tutti i dettagli del rilancio di Spider-Man che inizierà il prossimo Aprile. Dopo aver incuriosito i lettori pubblicando un'immagine promozionale di Spider Man che mostrava un Peter Parker disperato, sono stati rivelati anche i primi dettagli della storia, oltre all'identità del nuovo sceneggiatore di Amazing Spider-Man.

Sarà Zeb Wells lo scrittore che si occuperà, insieme all'illustratore John Romita Jr., di rilanciare la testata di Spider-Man, che ripartirà dal numero 1. Wells, come Romita Jr., è una vecchia conoscenza dei lettori dell'Uomo Ragno: tra le sue storie si ricorda infatti l'apprezzata "Shed".



Il rilancio di Spider-Man vedrà Peter Parker ai ferri corti con i Fantastici Quattro, con gli Avengers, e addirittura con Zia May. Dopo essersi reso colpevole di un misterioso incidente, l'Uomo Ragno dovrà vedersela con il Dottor Octopus, mentre la minaccia di Lapide incombe sulla città.



"Spider-Man non compie sessant'anni ogni anno", dichiara Nick Lowe, editor di Spider-Man. "Abbiamo intenzione di fare le cose in grande con questa run, introducendo i più grandi momenti WTF che Spidey abbia mai visto. Zeb e JRJR entreranno nella storia come uno dei migliori team creativi di sempre".



"É dall'inizio della mia carriera che aspetto di collaborare con John Romita Jr.", rivela Wells. "Poter fare squadra con lui su Amazing Spider-Man per il 60esimo anniversario è più emozionante di quanto le parole possano descrivere. Sarà una bomba!".



L'annuncio di Marvel è stato corredato anche da alcune pagine di preview, che proponiamo in calce. L'appuntamento con Amazing Spider-Man #1 è fissato per Aprile 2022, dopo il finale dell'Era Beyond, attualmente in corso, che vedrà lo scontro tra Peter Parker e Ben Reilly.