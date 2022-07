Spider-Man: il ritorno di Joe Quesada nella cover di Amazing Fantasy 1000

A maggio 2022 Marvel Comics ha annunciato un progetto senza precedenti per celebrare la pubblicazione di Amazing Fantasy #1000, testata dove ha debuttato nel 1962 l’amichevole Spider-Man di quartiere, coinvolgendo incredibili artisti e leggende del fumetto americano, tra cui Joe Quesada, tornato nel mondo ragnesco con una magnifica variant cover.

Supervisore capo della Marvel Comics per ben dieci anni, dal 2000 al 2010, e spesso coinvolto nelle maggiori testate dedicate proprio a Spider-Man e agli X-Men, Quesada è stato una figura principale nella nuova era della Casa delle Idee, e prima di chiudere definitivamente questa parte della sua vita e avviare progetti indipendenti, ha deciso di firmare una nuova e spettacolare illustrazione dell'arrampicamuri.

Il disegno, che potete vedere in fondo alla pagina, ritrae Spider-Man, che mentre volteggia di notte tra i tetti di New York, lancia uno sguardo al suo riflesso su uno dei tanti grattacieli della città. Un’immagine significativa, interpretabile come uno sguardo a tutti questi anni trascorsi ad affrontare minacce sempre più grandi e pericolose, nell’ormai iconico costume blu e rosso, che nel riflesso è caratterizzato da delle ragnatele più ampie rispetto allo Spider-Man in primo piano, forse un riferimento voluto al design originale elaborato dal leggendario Steve Ditko.