Spider-Man: Rivelate le variant cover di Gabriele Dell'Otto e Clayton Crain

Dopo le ultime notizie riguardo il possibile crossover tra Spider-Man e Spawn, i fan attendo con ansia le ultime notizie riguardo a questa collaborazione. Nel frattempo, sono state annunciate due nuove copertine disponibili per i fumetti della Marvel dedicati a Peter Parker.

In calce alla notizia potete vedere l'annuncio di Scorpion Comic, che ha rivelato ai numerosi appassionati delle storie dell'Uomo Ragno di aver realizzato, con la collaborazione di due artisti d'eccezione, delle variant cover per il numero 27 di Venom e per l'ultima storia dedicata a Spider-Man. Ad occuparsi della prima copertina troviamo Gabriele Dell'Otto, mentre l'autore del disegno di Spider-Man versione Simbionte è Clayton Crain.

I due volumi saranno venduti rispettivamente al prezzo di 49,99$ e 99,99$, per poterli acquistare bisogna partecipare all'evento digitale del New York Comic-Con, durante la manifestazione infatti saranno disponibili 800 fumetti con la variant cover, che siamo sicuri diventeranno un importante pezzo di collezione per i fan dei fumetti nati dalla mente di Stan Lee. Non sarà l'unica sorpresa presente durante la New York Comic-Con, nei prossimi giorni infatti saranno annunciate altre iniziative dedicate al mondo dei fumetti.

Se cercate altro merchandise dedicato al celebre personaggio, vi segnaliamo questa action figure di Spider-Man, prodotta dalla Hot Toys e incentrata sulla versione Spider-Man 2099 di uno dei supereroi della Marvel più famosi.