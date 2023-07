Spider-Man: rivelati i terrificanti poteri di Spider-Boy, aiutante di Peter

Peter Parker è sempre stato un ragazzo costretto a destreggiarsi tra i problemi della vita di tutti i giorni e i problemi causati dai numerosi antagonisti pronti a scatenare caos nei quartieri di New York. Ora si è aggiunta anche la responsabilità di addestrare un giovane aiutante, Spider-Boy il quale possiede poteri incredibili e molto pericolosi.

In Spider-Man #10, volume scritto da Dan Slott e disegnato da Christos Gage e Mark Bagley, il protagonista si ritrova contro Electro, col quale ha purtroppo l’opportunità di testare il suo nuovo, super caricato, senso di ragno. La capacità che in passato gli ha letteralmente salvato la vita svariate volte sembra infatti essere una minaccia più grande dei veri villain. Per sua fortuna, però, Peter viene tempestivamente raggiunto da Bailey Briggs, proprio Spider-Boy, pronto a sfoggiare i suoi trucchetti contro Electro.

Mentre Peter deve contrastare i fastidi derivati dal senso di ragno, Spider-Boy è costretto a sfoderare le sue armi migliori, e in un istante il suo volto assume la forma di quello di un vero ragno, con la comparsa di altri occhi e di denti acuminati coi quali trasmettere il veleno paralizzante ad Electro. Peter è sorpreso e deluso: non può permettere che qualcuno che si definisce il suo aiutante agisca in quel modo. Per quanto si tratti di una storia e un confronto che si conclude rapidamente, i dettagli emersi riguardo Spider-Boy, che ricordiamo non avere ancora una storia d’origine, potrebbero essere utili per approfondire il personaggio, e magari inserirlo seriamente nell’universo ragnesco donandogli più spazio.

Voi cosa ne pensate di questa strana trasformazione di Spider-Boy? Parliamone nei commenti. In conclusione, vi lasciamo ai primi dettagli sulla Gang War, evento crossover dell’universo Marvel, e al ritorno di Superior Spider-Man con una nuova serie.