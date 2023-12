Spider-Man e la saga del clone di Carnage: la follia del simbionte rosso

Nell’universo di Spider-Man i simbionti giocano ormai ruoli fondamentali in, e il più violento e folle, Carnage, sembra riuscire a trovare sempre nuovi modi per stravolgere l’universo Marvel e i cittadini di New York. Come raccontato nel primo numero della nuova serie, dove Cletus e Carnage hanno posto le basi per la loro singolare saga del clone.

Nel corso delle ultime storie il simbionte ha iniziato ad allontanarsi dalla visione caotica ed estremamente violenta di Cletus, aspirando invece a raggiungere una forma benevola. Un obiettivo nobile, per quanto non elimini i crimini commessi in passato, ma che ha causato, se possibile, ancora più caos. In Carnage #1 di Torunn Gronbekk e Pere Perez vediamo come il simbionte sia effettivamente riuscito a raggiungere una forma benevola, ma è ancora insoddisfatto e deve unirsi a qualcuno per riuscire a capire quali sono i suoi poteri adesso.

La conversazione avuta da Carnage con Lord Librarian ha fatto capire al simbionte di essere arrivato a ricoprire il ruolo di dio della distruzione, seppur nessuno lo abbia mai venerato o adorato. Per questo, dopo essere tornato a Ryker’s Island, suo luogo di “nascita”, ha formato un clone di Kasady usando il nuovo occupante della cella dove tutto ebbe inizio, inculcando nell’uomo solo i ricordi del loro primo incontro. Un evento curioso, dato che la vera coscienza di Kasady è ancora vagante, ma che Carnage intende usare per alimentare un credo nei suoi confronti.

La creazione di un clone potrebbe essere solo l’inizio per la versione più violenta, sanguinosa e caotica della già ampiamente intricata saga del clone di Peter Parker. Inoltre, la presenza di tutti questi simbionti e cloni di Cletus potrebbe causare uno degli scontri più feroci della storia dell’universo Marvel. Ricordiamo che anche Miles Morales ha avuto una sua breve saga del clone, e vi lasciamo alle prime conseguenze della guerra tra gang che sta minando la tranquillità di New York.