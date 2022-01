Spider-Man, la nuova saga inizia con una tragedia: 'Cos'ha fatto Peter Parker?'

Dopo l'annuncio del ritorno di John Romita Jr ai disegni di Amazing Spider Man, Marvel Comcis rivela un primo indizio circa la nuova saga di Spider-Man che inizierà il prossimo Aprile: si tratta di un'immagine promozionale che vede l'Uomo Ragno all'interno di un cratere fumante, accompagnato dalla tagline: "Cos'ha fatto Peter?".

L'immagine, disegnata da Romita Jr., sembra suggerire che il cratere che circonda Spider-Man sia stato causato, a giudicare dalla reazione del personaggio nell'ultima vignetta, proprio da Peter. È possibile, ipotizziamo, che Spider-Man si sia reso responsabile di un atto tragico, che andrebbe ad alimentare il senso di colpa che affligge il tessiragnatele sin dal suo debutto.



Ad eccezione di un dispositivo a forma di ragno nelle mani di Peter, e di uno strano fumo viola proveniente dal desolato cratere, non ci sono ulteriori indizi circa la tragedia anticipata dall'immagine, ma Marvel ha annunciato che ulteriori informazioni verranno rivelate a stretto giro.



L'illustrazione, che proponiamo in calce, rappresenta un primo assaggio dello stile di Romita Jr. che avremo modo di ammirare nella nuova run di Spider-Man. In ogni caso, lo sceneggiatore (o il team di sceneggiatori) che accompagnerà Romita Jr. nella prossima run non è ancora stato annunciato.



Attualmente, diversi scrittori si stanno alternando nella realizzazione della saga Beyond, che vede Ben Reilly sostituire Peter nel ruolo di Spider-Man. L'Era Beyond si concluderà a Marzo con lo scontro tra Peter Parker e Ben Reilly, e la nuova saga di Spider-Man inizierà subito dopo, ad Aprile 2022.