Da Spider-Man a She-Hulk: il ritorno dei Marvel Zombies in una miniserie

Come ogni anno anche nel 2023 la Marvel Comics si prepara a celebrare Halloween attraverso la pubblicazione di una nuova serie dedicata interamente ai Marvel Zombies. Ad essere coinvolte nel progetto saranno anche alcune delle testate più popolari, grazie alle spettacolari variant cover realizzate dagli Stormbreakers.

Nell’ottobre 2020 la casa delle idee aveva presentato al pubblico uno dei progetti editoriali più rilevanti per definire il suo futuro. Denominato Stormbreakers tale progetto consiste nell’assumere inizialmente 8 giovani talenti e formare delle classi per renderli grandi firme delle serie che arriveranno nel corso dei prossimi anni. Ora queste persone sono state chiamate a realizzare le variant cover di Marvel Zombies: Black, White & Blood, miniserie in quattro volumi “ambientata in un mondo dove gli eroi non possono far altro che soccombere di fronte ad una inferocita orda di zombie”, come l’ha presentata la stessa Marvel.

Come molti di voi sapranno, il ritorno dei Marvel Zombies porterà nuovamente in azione i supereroi più conosciuti della casa delle idee ma trasformati in esseri raccapriccianti e affamati di carne umana. La miniserie è stata scritta da Garth Ennis, Alex Segura e Ashley Allen, affiancati dagli artisti Rachael Scott, Javi Fernandez e Justin Mason, e arriverà sugli scaffali a partire dal 25 ottobre 2023. Nel corso delle settimane precedenti al lancio verranno però pubblicate anche delle variant cover, di cui trovate alcuni esempi in calce, che coinvolgeranno direttamente supereroi come Spider-Man, She-Hulk e Daredevil, ma anche villain come Venom.

Fateci sapere cosa ne pensate del ritorno degli zombie della Marvel nei commenti. In conclusione, ricordiamo che Mark Millar ha discusso dell’attuale situazione dei comics americani, e vi lasciamo a tutte le novità Marvel annunciate al San Diego Comic-Con 2023.