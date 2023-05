Spider-Man: Simbionte o Iron Armor, qual è stato il miglior potenziamento di Spidey?

Nel corso della sua ormai più che sessantennale storia editoriale Spider-Man, o Peter Parker, ha ricevuto molti potenziamenti e un’infinità di costumi. Tra i design più memorabili, anche per la centralità avuta in eventi molto importanti, si trovano il Costume Nero e l’Iron Armor. Analizziamoli in un confronto diretto.

Era il 1984 quando Marvel Comics presentò al mondo l’evento crossover Secret Wars, nel quale venne per la prima volta introdotto il simbionte alieno che trasformò il costume indossato da Peter Parker. Entrato in contatto col costume di Spider-Man, l’organismo alieno finì per cambiare il suo design: la tuta era diventata completamente nera se non per il grosso ragno bianco che partiva dal centro del torace. Quel simbionte sarebbe poi riapparso nella testata principale del Ragno, rivelandosi Venom, uno degli antagonisti più amati dei comics americani.

Si scoprirà poi l’origine Kylntar di Venom, e come il suo contatto con Peter abbia donato a quest’ultimo abilità impressionanti: amplificando tutte le sue capacità, quindi forza, velocità, la possibilità di produrre ragnatele organiche, e anche un’ottima capacità rigenerativa. Per fare ciò i simbionti estraggono il DNA dei loro ospiti, modificando le loro strutture genetiche. Tuttavia, hanno anche delle debolezze, come gli attacchi basati sul fuoco e sul suono.

Poco prima dell’inizio della Civil War tra la squadra di Capitan America e la squadra di Iron Man, altro evento crossover che ridefinì l’universo Marvel Comics nel 2006, Peter ricevette da Tony Stark un costume ipertecnologico, con potenti armi e sistemi per migliorare il suo approccio al combattimento corpo a corpo, come braccia meccaniche poste sulla schiena, e amplificare i sensi. Nonostante questo, però, l’armatura aveva un enorme punto debole: Tony Stark poteva controllarla a distanza e prenderne il controllo, funzione rivelatasi poi decisiva in una delle fasi della guerra civile tra supereroi.

In sostanza, sebbene entrambi i costumi abbiano dotato Peter di poteri straordinari, e abbiano cercato di prendere il controllo del suo organismo o di fargli fare ciò che in realtà voleva evitare, il Simbionte appare nettamente superiore alla tecnologia usata da Stark per l’Iron Armor. Il motivo è legato soprattutto alla capacità, unica, del simbionte di modificare il DNA dei suoi ospiti. E voi cosa ne pensate? Qual è il migliore costume di Spider-Man secondo voi? Ditecelo nei commenti.

Per concludere, vi lasciamo agli ultimi aggiornamenti sulla complicata vita da teenager di Miles Morales.