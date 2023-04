Spider-Man: Slott e Ramos lanciano il nuovo aiutante di Peter, ecco Spider-Boy

Manca ormai davvero poco alla conclusione della serie The End of the Spider-Verse, e mentre Peter Parker e tutte le varianti di Spider-Man conosciute in questi anni stanno collaborando per evitare l’ennesimo disastro, architettato da Shatra, nel prossimo volume farà il suo debutto un nuovo aiutante, mostrato nella variant firmata da Humberto Ramos.

Spider-Man #7 segnerà infatti la conclusione di The End of the Spider-Verse, e sarà caratterizzato anche dalla prima apparizione di Spider-Boy, creazione di Ramos e Dan Slott, sceneggiatore tornato dopo anni a lavorare sulle storie del tessiragnatele. Per celebrare questo debutto nella serie firmata sempre da Slott e disegnata da Bagley, Ramos ha realizzato la spettacolare top secret variant del settimo volume, dove viene rivelato il primo design di Spider-Boy.

Riprendendo i colori classici del supereroe, rosso e blu, il costume si presenta molto moderno e con uno stile casual, accentuato dalle scarpe da ginnastica. Sulla maschera si nota anche la presenza di occhi o lenti supplementari, come a ricreare l’aspetto di un vero ragno, caratterizzate però dal colore oro.

“Non vedo l’ora che le persone facciano la conoscenza di Spider-Boy, e di scoprire il doppio ruolo che andrà a ricoprire nel mondo di Spider-Man e nell’Universo Marvel”, così ha commentato Slott, ribadendo di essere entusiasta del lavoro che sta svolgendo al fianco di due preziosi colleghi: “Per quanto riguarda il lato artistico, due assolute leggende-ragno hanno portato sulla carta Spider-Boy. Il mio collega ormai da tempo, Humerto Ramos, e l’incredibile Mark Bagley”.

Parlando più nello specifico della sua nuova creazione, Slott ha anche rivelato che Spider-Boy ha dei poteri di ragno diversi da quelli posseduti da Peter Parker, e di essere legato in quale modo ad alcuni aspetti oscuri dell'universo ragnesco. Fateci sapere cosa ne pensate di questa novità nei fumetti di Spider-Man lasciando un commento qui sotto.