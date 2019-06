Spider-Man: solamente un giorno ci separa dalla fine del countdown!

Nelle ultime settimane, uno dei personaggio di punta della Marvel, Spider-Man, si è trovato sotto i riflettori a causa dell'arrivo del prossimo lungometraggio del Marvel Cinematic Universe, Spider-Man: Far From Home. Sembra, inoltre, che un nuovo annuncio legato al supereroe sia in arrivo domani con il termine del countdown.

Solamente tre giorni fa è apparso sul profilo ufficiale Instagram della Marvel, che si occupa di tutti ciò che la riguarda, dai fumetti, film, videogiochi ed altro ancora, un'immagine che ritrae un numero quattro realizzato con delle ragnatele.

Nonostante i fan si sono subito messi a ipotizzare cosa quel numero potesse significare, arrivando persino a chiedersi se potesse essere legato all'arrivo di un quarto lungometraggio diretto da Sam Raimi o una collaborazione con i Fantastici 4, si è scoperto il giorno dopo che non si trattava nientemeno che di un countdown, dopo la pubblicazione di un immagine simile che mostrava però un numero tre.

Oggi, 19 giugno 2019, è stato pubblicato il numero uno che potete trovare in calce alla notizia, che ci ricorda che solamente un giorno ci separa da un'imminente annuncio. Inoltre, i più attenti potranno cogliere un indizio riguardo la natura dell'annuncio. Infatti, in basso a destra è presente l'hashtag #MARVELCOMICS, confermando i questo modo la teoria che si tratti di un annuncio legato ai fumetti del supereroe.

Infine, vi ricordiamo che di recente è stato introdotto un nuovo cacciatore di taglie in Amazing Spider-Man, mentre le variant cover del numero 25 di ispirano allo stile di Ditko.