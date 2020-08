Spider-Man insieme a Spawn? Se ne occuperebbe Todd McFarlane

In una recente live streaming, andata in onda sul canale Youtube della Marvel, l'autore Todd McFarlane ha accennato alla possibilità di un crossover tra Spawn e Spider-Man. Questi ha dichiarato che, qualora ce ne fosse la possibilità, gli piacerebbe farsi carico dell'intero progetto, e quindi occuparsi sia della scrittura che dei disegni.

"Lascia solo che ti dica come funzionerà. Mi piaci Joe (Quesada), e mi stanno a cuore molte persone, ma permettimi...non spezzerò i cuori dei fan. Ecco quale sarebbe il mio processo creativo. Se McFarlane tornasse a lavorare alla Marvel, i fan quale personaggio vorrebbero da lui? La risposta, penso sia ovvia, è Spider-Man. Giusto? Hanno aspettato per lungo tempo, alcuni di loro per decenni.

Sto solamente dicendo che sarò io a realizzare quel crossover, semmai accadrà, e non ne sto dando una conferma. Ma, se mai dovesse succedere, lo scriverò, lo disegnerò a matita e lo inchiostrerò, riuscirei a coniugare due momenti professionali differenti in un unico posto".

Tornando indietro per vedere se ai fan interessa davvero...il crossover tra Spawn e Spider-Man deve essere un'opera di McFarlane perché, giusto per dire, se fossi un fan di 16 anni lo vorrei? Senza dubbio".

