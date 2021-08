Spider-Man: uno speciale Funko Pop per celebrare la serie giapponese del 1978

Nel 1978 la Toei Company produsse una serie tv live action dedicata a Spider-Man composta da 41 episodi e la cui storia è stata trattata accuratamente nel primo episodio del documentario Marvel 616, pubblicato di recente su Disney+. Vista la speciale occasione, è stato presentato un Funko Pop dedicato proprio a quella singolare versione di Spidey.

Gaia, l'ultimo guerriero del Planet Spider decide di iniettare il suo sangue al giovane motociclista giapponese Takuya Yamashiro, garantendogli così dei poteri da ragno. Takuya assume quindi l'identità di Spider-Man e si impegna a proteggere la Terra dall'incredibile minaccia rappresentata dal Professor Monster, e dal suo esercito chiamato Iron Cross. Grazie ad un bracciale donatogli da Gaia, Takuya può controllare la navicella Marveller, e all'occorrenza trasformarla nel gigantesco robot Leopardon, dando vita a scontri che si inseriscono alla perfezione nel genere tokusatsu.

In collaborazione con l'azienda Funko, Marvel ha infatti diffuso l'immagine promozionale che potete vedere in calce alla notizia. Dietro il titolo giapponese della serie appaiono le due versioni di Spider-Man, la regular a sinistra, e l'edizione limitata della linea Glow Chase a destra. I prodotti saranno disponibili a partire da gennaio 2022, ma è già possibile pre ordinarli su alcuni store online a circa 15 euro, sebbene non sia possibile selezionare la versione variant, che potrebbe capitare ai più fortunati con una probabilità di 1:6.

Ricordiamo che Marvel Comics ha presentato Spider-Man Beyond Amazing, il progetto per celebrare i 60 anni dell'amichevole supereroe di quartiere, e vi lasciamo al nuovo design di Miles Morales per il decimo anniversario della serie.