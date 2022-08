Spider-Man: la fine dello Spider-Verse nel trailer della nuova serie

Una nuova storia sta per iniziare sulle pagine di Spider-Man #1, numero di debutto della serie di Dan Slott e Mark Bagley, che hanno già curato importanti storie del tessiragnatele. Per presentare il progetto Marvel Comics ha pubblicato un trailer che sembra suggerire la fine dello Spider-Verse già minato nella miniserie Edge of Spider-Verse.

Il 2022 rappresenta un anno molto speciale per l’amichevole Spider-Man di quartiere. La leggenda di Peter Parker, ideato da Stan Lee e Steve Ditko, ebbe inizio 60 anni fa, e tra le varie iniziative organizzate per celebrare un traguardo così rilevante di una delle icone del fumetto americano, Marvel ha affidato a Slott e Bagley una grande responsabilità. Atteso per il 5 ottobre 2022, il primo volume di Spider-Man, di cui trovate la cover in calce, vedrà coinvolti sia villain che alleati piuttosto importanti, tra cui anche i maggiori esponenti dello Spider-Verse.

Entrambi gli autori si sono detti entusiasti di tornare a lavoro su una serie di Spider-Man, e l’uno al fianco dell’altro, essendo ormai due delle firme più celebri dell’universo ragnesco. Di seguito riportiamo la presentazione di Spider-Man #1: “Morlun è tornato, e non è solo. Alleato con uno degli esseri più potenti dello Spider-Verse, il più spaventoso villain di Spidey sta facendo le sue prime mosse, e nessun ragno è al sicuro. Specialmente il Ragno Prescelto, Peter Parker. Con Peter che sta lavorando per Norman Osborn, e ha un aliante…se lo merita?”

Ricordiamo che la Casa delle Idee ha presentato il progetto Beyond Amazing per i 60 anni di Spidey, e vi lasciamo a molti eroi Marvel in versione ragnesca.