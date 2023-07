Spider-Man: Steve Ditko lottò per rendere Peter Parker un supereroe umano

Era il 1962 quando due leggende del fumetto americano, Stan Lee e Steve Ditko lanciarono le origini di Spider-Man su Amazing Fantasy #15 edito da Marvel Comics e diventato uno dei volumi più ambiti dai collezionisti. Dietro le prime storie di Peter Parker però ci furono molte discussioni tra i due.

In effetti, come emerso da diversi approfondimenti relativi a cosa accadeva negli studi della Casa delle Idee di quegli anni, e da rivelazioni fatte dai due autori, spesso Stan Lee finiva per rifiutare trovate narrative e determinate costruzioni dei personaggi. Questo non vuol dire che Lee avesse l’ultima parola in ogni circostanza, si è sempre dimostrato un grande creativo anche per la sua capacità di collaborare con numerosi colleghi, i quali spesso finivano per avere idee vincenti sin dall’inizio, che però magari rischiavano di non venire comprese da Lee in persona.

Tuttavia, la relazione professionale con Ditko è stata piuttosto singolare, soprattutto perché avevano due visioni completamente differenti sulcome dovesse svilupparsi il personaggio di Peter Parker,almeno negli anni liceali. Fu Ditko, infatti, a imporsi nel costruire un personaggio più umano possibile, rendendo quindi Peter più vicino ai lettori rispetto a supereroi del calibro di Superman e Batman della concorrente DC Comics. Era più semplice immedesimarsi in un liceale appassionato di scienza piuttosto che in un alieno con forza, velocità e capacità straordinarie, e un miliardario con un arsenale di armi e veicoli a sua disposizione per combattere il crimine.

A questo Lee aggiunse l’elemento tragico: un rapinatore che non viene fermato da Peter, già conscio dei suoi poteri, e che ucciderà zio Ben. Col passare del tempo, però, Lee decise di investire in storie più “tradizionali” per il mercato supereroistico, con gesta straordinarie o scontri con alieni (come accade in uno dei primi volumi). A questo tipo di sviluppi Ditko si opporrà fermamente, ricevendo rifiuti su rifiuti, essendo convinto che la chiave per rendere Spider-Man un grande personaggio dei fumetti sia renderlo credibile, lasciarlo legato alla sua esistenza da semplice ragazzo di giorno e supereroe con tanti problemi, quelli della vita quotidiana e quelli derivanti dai supercattivi di turno, di notte.

Nonostante queste visioni opposte portarono alla conclusione del rapporto professionale tra i due autori, Lee ha sempre ammesso di aver amato quanto realizzato con Ditko, cercando anche di continuare a donare importanza al lato più umano di Peter anche quando venne affiancato da John Romita Sr. Prima di salutarci, un artista ha immaginato come apparirebbe Gwen Stacy in diversi universi anime.