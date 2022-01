Spider-Man, una tavola di Secret Wars venduta all'asta a un prezzo record

La casa d'aste Heritage Auctions ha battuto un prezzo record per un'asta riguardante una famosa tavola originale: la venticinquesima pagina di Secret Wars #8, contenente la prima apparizione del costume nero di Spider-Man, è stata venduta al prezzo record di 3.36 milioni di dollari.

Secret Wars #8 è stato pubblicato nel 1984, e rappresenta uno dei primissimi crossover di tutte le testate Marvel Comics. Nel corso della storia, il classico costume rosso e blu di Spider-Man viene danneggiato, e sostituito con un costume nero.



Si tratta di uno dei costumi più iconici di Spider Man, che ha accompagnato l'Uomo Ragno per anni, e che tutt'oggi viene spesso ripreso nelle storie dell'arrampicamuri. Peter Parker si sbarazzerà poi del costume quando scoprirà che si tratta in realtà di un simbionte alieno, che darà vita al suo storico villain Venom.



"Quando il prezzo di vendita finale è stato battuto, infrangendo tutti i record precedenti, la galleria è esplosa in applausi ed ovazioni", dichiara Heritage Auctions in un comunicato stampa. Non si conosce l'identità del venditore, ma l'artista che ha realizzato la tavola, Mike Zeck, ha dichiarato di essere estraneo alla vendita.



Il precedente record per il prezzo di una tavola a fumetti originale apparteneva ad una pagina di Hulk del 1974, che vedeva la prima apparizione di Wolverine, battuta alla cifra di 657,250$. Per quanto riguarda un fumetto in generale, il più costoso di sempre risulta essere una copia di Amazing Fantasy 15, contenente la prima apparizione di Spider-Man, venduto alla cifra di 3.6 milioni di dollari.



Ricordiamo che presto l'Uomo Ragno sarà protagonista di un rilancio: infatti la testata Amazing Spider Man riparte dal numero 1 ad Aprile.