Spider-Man, il team degli Slingers torna in azione nella nuova preview

Dusk, Hornet, Ricochet e Prodigy fanno il loro ritorno sulla testata di Spider-Man: il team degli Slingers è infatti protagonista di Amazing Spider-Man #88.BEY, albo spin-off in uscita oggi negli Stati Uniti, di cui possiamo avere un assaggio grazie alla preview pubblicata da Marvel Comics.

Nel 1998, Spider-Man era protagonista della storyline "Crisi d'identità", che lo vedeva costretto ad assumere quattro identità supereroistiche differenti mentre l'Uomo Ragno era accusato di omicidio. Dopo essere stato sollevato dalle accuse, e tornato nei panni di Spider-Man, le quattro identità create da Peter Parker (Dusk, Hornet, Ricochet e Prodigy) verranno assunte da quattro aspiranti supereroi, che formeranno il gruppo degli Slingers.



In Amazing Spider-Man #88.BEY, parte dell'Era Beyond che si concluderà con lo scontro tra Peter Parker e Ben Reilly, lo sceneggiatore Geoffrey Thorne e gli artisti Jan Bazaldua e Jim Towe racconteranno del ritorno in azione degli Slingers. La preview del numero anticipa anche il ritorno di Hobie Brown, personaggio che precedentemente vestiva i panni di Prowler, e che ora ha assunto l'identità di Hornet al comando degli Slingers.



Amazing Spider-Man #88.BEY verrà pubblicato oggi 9 Febbraio 2022 in territorio americano. Condividiamo la preview del numero in calce, insieme alla main cover ad opera di Nick Bradshaw e Rachelle Rosenberg. Al termine dell'Era Beyond avrà inizio il rilancio di Amazing Spider Man che ripartirà dal numero 1.