Spider-Man, una nuova terrificante vita per Peter Parker sulle pagine di Darkhold

La vita di alcuni supereroi Marvel è stata stravolta dopo aver letto le pagine del Darkhold, il misterioso libro demoniaco che recentemente è comparso anche nella serie di Disney+ Wandavision (qui facciamo il punto della situazione sul Darkhold). Tra questi supereroi c'è anche Peter Parker, che si trova catapultato in una realtà a tinte horror.

Darkhold: Spider-Man #1, scritto da Alex Paknadel e illustrato da Dio Neves, ci presenta un mondo alternativo in cui Peter Parker ha sposato Gwen Stacy. Nonostante il primo amore di Spider-Man in questa realtà sia ancora vivo, nella vita di Peter Parker non è tutto rose e fiori: il mondo è infatti afflitto da una calamità chiamata "Unraveling", "Disaficmento", che porta appunto alla dissoluzione di palazzi e addirittura persone.



Un mondo, in pratica, tenuto insieme dalle ragnatele di Spider-Man, popolato da persone che cadono letteralmente a pezzi, trasformandosi in esseri simili a zombi. La storia di Darkhold: Spider-Man #1 si pone come conseguenza degli eventi di The Darkhold Alpha #1, pubblicato a Settembre 2021. Il one-shot dedicato a Spider-Man, è solo l'ultimo dei tie-in che Marvel ha dedicato agli altri eroi che hanno letto le pagine del Darkhold: Iron Man, Blade, Black Bolt e Wasp.



L'evento vedrà la sua conclusione in Darkhold: Omega #1, in uscita a Gennaio 2022. L'uscita nel mercato statunitense di Darkhold: Spider-Man #1 è prevista invece per il prossimo 22 Dicembre, ma è già possibile avere un assaggio della storia grazie alla preview pubblicata da Marvel Comics, che riportiamo in calce.



La popolarità dell'Uomo Ragno sembra essere inarrestabile: nonostante il personaggio sia appena tornato nei cinema con No Way Home, cominciano già ad arrivare i primi dettagli circa Spider Man 4.