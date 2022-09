Spider-Man: il toccante cameo di Neil Gaiman in Amazing Fantasy #1000

Nel panorama del fumetto odierno Neil Gaiman è uno degli artisti più blasonati, autore di opere considerate pietre miliari del medium, come Sandman. Gaiman ha spesso parlato della grande passione che lo lega a Spider-Man, e ha avuto un’incredibile occasione di celebrarlo nel volume speciale Amazing Fantasy #1000.

Intitolata “Da grandi Poteri…” la storia scritta da Gaiman e illustrata da Steve McNiven, presenta in maniera quasi romantica ai lettori la relazione che lo sceneggiatore ha avuto sin da piccolo con il Tessiragnatele, e la stima nei confronti di Steve Ditko, ideatore del supereroe insieme a Stan Lee.

Come potete infatti vedere nella prima delle due tavole riportate in calce, un bambino sta leggendo un albo a fumetti all’ombra di un albero. Si tratta del piccolo Gaiman stesso, che all’età di sei anni passava ore a leggere le pagine della rivista POW! che conteneva anche le storie di Spider-Man.

Ed è proprio il Gaiman bambino a rispondere all’amichevole eroe, che scendendo dall’albero appeso ad una ragnatela in una delle sue pose più classiche, gli chiede cosa sta leggendo. Anni dopo, lo stesso autore vede un suo amico allontanarsi con Ditko, rappresentato solo da una silhouette nera dove spiccano i suoi indistinguibili occhiali, e si siede vicino a Spider-Man, ricordandogli di essersi già incontrati.

Tavole che trasmettono l’ammirazione nei confronti del lavoro di Ditko, senza il quale non ci sarebbero stati né Spider-Man, né Doctor Strange, né Hawk e molti altri, come sottolineava Gaiman in diversi tweet parlando dei ricordi legati a Spidey.