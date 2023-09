Spider-Man: torna il costume nero per la caccia a Kraven

La nuova run di Amazing Spider-Man ha visto il ritorno di Kraven nel corso dei numeri più recenti, ma stando a quanto anticipato dalla stessa Marvel Comics attraverso il solito aggiornamento riguardante le uscite settimanali, sarà Peter Parker a cacciare Kraven, e lo farà indossando un costume diventato ormai iconico.

Quando venne pubblicata sul fine degli anni ’80 L’Ultima Caccia di Kraven, scritta da J.M. DeMatteis e illustrata da Mike Zeck, venne percepita come una rinascita del personaggio di Kraven. L’attenzione con cui venne presentata la psicologia malata di Sergei Kravinoff, con un lungo monologo interiore, colpì subito molti lettori, e segnò per sempre il personaggio.

Il Kraven di oggi, almeno quello rappresentano nella serie firmata da Zeb Wells e Patrick Gleason, non ha molto in comune col Kraven del passato, viste anche le sue origini, e dopo aver fallito il tentativo di riportare Norman Osborn sulla strada del male e allearsi con Green Goblin, il cacciatore sembra avere già altri piani in mente con Queen Goblin.

In Amazing Spider-Man #33, come anticipato dalla Marvel, Peter riesce effettivamente a salvare Norman dalle grinfie di Kraven, ma viene investito dai suoi peccati. Non è ancora chiaro quale effetto avrà questo evento su Peter, ma già dalla cover del numero, riportata in calce, appare evidente la sete di vendetta del protagonista, tornato ad indossare l’iconico costume nero, lo stesso visto durante l’Ultima Caccia di Kraven.

L’obiettivo di Peter è quello di cogliere di sorpresa Kraven e iniettarli un siero, di cui non sono stati spiegati gli effetti. Prima di salutarci, vi lasciamo al confronto tra Spider-Man e Superman.