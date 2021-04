Spider-Man: torna il costume nero nella nuova serie Symbiote Spider-Man: Crossroads

Peter Parker sta per tornare ad indossare uno dei costumi più apprezzati dagli appassionati di Spider-Man grazie alla nuova serie Symbiote Spider-Man: Crossroads, realizzata dagli artisti Greg Land, Jay Leisten, Frank D'Armata, e dallo sceneggiatore Peter David che in una recente intervista ha rivelato interessanti dettagli sul progetto.

Il team di autori aveva già collaborato nella stessa testata Symbiote Spider-Man, e ha deciso quindi di continuare la storia ed espanderla anche nella dimensione Crossroads dove Peter dovrà affrontare avversari e sfide mai viste prima. Nel corso di una discussione riguardo la serie, David ha specificato quanto sia stato difficile mantenere ogni cosa e sviluppo narrativo all'interno della continuity che da anni ormai caratterizza le avventure di Spidey, considerata l'attenzione che i lettori hanno nei confronti di un personaggio così seguito.

Ad accompagnare Spider-Man ci sarà Hulk, come potete vedere dalla copertina riportata in calce, e David ha deciso di inserirli in delle ambientazioni e situazioni totalmente sconosciute sia a Peter che Bruce, scegliendo come avversari due creazioni del grande Jack Kirby, ovvero gli Eterni e Devil Dinosaur. Di seguito riportiamo la descrizione ufficiale del primo volume di Symbiote Spider-Man: Crossroads: "Dopo tre serie sconvolgenti, Peter David, Greg Land, Jay Leisten e Frank D'Armata, il team di Symbiote Spider-Man nella sua completezza, ritorna! Questa volta porteranno Spider-Man nell'estremamente psichedelica dimensione Crossoroads! Nella loro serie più ambiziosa, il team Symbiote farà incontrare Peter Parker, nel suo costume alieno, con niente di meno che l'Incredibile Hulk, in una storia ambientata poco prima dell'iconica storia di Hulk firmata da Peter David."

