Spider-Man, un trailer presenta il rilancio della testata

Come annunciato nelle scorse settimane, a partire da Aprile avrà inizio il rilancio di Amazing Spider Man, che ripartirà dal numero 1. La storica testata dell'Uomo Ragno sarà messa nelle mani dello sceneggiatore Zeb Wells e dell'artista John Romita Jr. Per promuovere l'arrivo del rilancio, Marvel ha confezionato un trailer dedicato al primo numero.

"Che cos'ha fatto Spider-Man?" è la domanda che darà inizio al nuovo ciclo di storie della testata. Su Amazing Spider-Man #1, che arriva in occasione del sessantesimo anniversario del personaggio, Peter Parker si troverà ai ferri corti con gli Avengers, i Fantastici Quattro, Zia May e addirittura Mary Jane, con cui aveva riallacciato i rapporti non troppo tempo fa.



Il trailer ci presenta anche i numerosi nemici che tenteranno di rendere la vita ancora più complicata per Spider-Man. Tra questi, vediamo Dottor Octopus, Mister Negativo e Madame Masque, oltre a Lapide e Dagger che, nei primissimi numeri, dovrebbero avere un ruolo di rilievo.



Sia Wells che Romita Jr. hanno già avuto occasione di lavorare su Spider-Man in passato. Il primo, nonostante non sia mai stato autore di un'intera run del personaggio, ha sceneggiato diverse storie di Spider-Man in passato e, recentemente, ha fatto parte della Beyond Board, il team di sceneggiatori e artisti che ha confezionato l'Era Beyond, la run di Spider-Man attualmente in corso di pubblicazione che si concluderà, a fine Marzo, con uno scontro tra Peter Parker e Ben Reilly.



La storia di Romita Jr. con Spider-Man è invece decisamente più lunga: figlio d'arte, Romita Jr. è cresciuto considerando Peter Parker quasi un fratello, osservando il padre che ne disegnava le storie sui testi di Stan Lee, e arrivando, tra la fine degli anni '90 e l'inizio degli anni 2000, a illustrarne egli stesso le avventure.



Amazing Spider-Man #1 verrà pubblicato negli Stati Uniti il 6 Aprile 2022. L'uscita dell'albo sarà accompagnata da ben quattordici variant, realizzate da artisti come Skottie Young, Mark Bagley e Peach Momoko (ecco tutte le variant del primo numero del rilancio di Spider Man svelate da Marvel).