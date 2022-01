Spider-Man: la trilogia di Raimi nei magnifici disegni in stile anime di un fan

Spider-Man è uno dei supereroi più amati e seguiti da milioni di appassionati in tutto il mondo. Dai classici fumetti, ai film blockbuster come l'ultima pellicola Spider-Man: No Way Home, e l'infinito merchandise, l'amichevole Uomo Ragno di quartiere è stato anche spesso protagonista di crossover all'interno del mondo dell'animazione giapponese.

Principalmente si tratta di fanart e opere concepite da artisti legati all'universo ragnesco, ed escludendo i cinque volumi del manga scritto da Kōsei Ono e Kazumasa Hirai, con i disegni di Ryōichi Ikegami, pubblicati da Kodansha nel 1970, è difficile, se non impossibile, trovare materiale ufficiale che abbia avvicinato due realtà così profondamente diverse.

L'ultimo tentativo amatoriale da parte di @mxke_teo risulta però particolarmente convincente. Adottando uno stile che richiama i tratti degli anime degli anni '80, come specificato nel post che trovate in calce, l'artista ha reimmaginato alcune scene della trilogia diretta da Sam Raimi con protagonista Tobey Maguire.

Dalla proposta di alleanza del Green Goblin, fino all'accettazione del simbionte alieno, passando per lo scontro con Venom e ad una delle scene tagliate che mostra J. Jonah Jameson con il costume di Spidey, tutte le immagini appaiono incredibilmente curate e ben realizzate. E voi cosa ne pensate? Ditecelo nello spazio riservato ai commenti.

