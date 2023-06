Spider-Man: la variante felina di Miles Morales conquista i social

Ideato da Brian Michael Bendis e da Sara Pichelli, Miles Morales si è rivelato da subito un’importante aggiunta all’universo di Spider-Man e araldo dell’universo Ultimate. Nel corso dei 12 anni dalla sua creazione anche Miles ha ricevuto varianti come Peter Parker, e una in particolare sembra aver conquistato i social.

L’interesse crescente e la popolarità raggiunta dal nuovo film d’animazione Spider-Man: Across the Spider-Verse ha portato gli spettatori a riscoprire storie e personaggi secondari o spesso lasciati a loro stessi dell’immenso mondo fumettistico Marvel, tra cui una piccola ma simpatica variante di Miles Morales. Il successo del primo film, Spider-Man: Into the Spider-Verse del 2018 fece riemergere l’interesse anche nei confronti di diverse versioni alternative di Peter Parker, tra cui Peter Porker, conosciuto anche come Spider-Ham.

In Spider-Ham Annual #1 del 2019 il supereroe suino si ritrovò coinvolto nel corrispettivo delle Guerre Segrete e fece la conoscenza di altri eroi provenienti dal Multiverso. Tra loro c’era Meows Morales, che arriva in scena in maniera un po’ brusca, rompendo la finestra del bar in cui si trova Spider-Ham, come potete vedere dalle tavole condivise dai fan nei post riportati in calce.

Il ritrovamento di questa breve apparizione di Meows Morales è bastato per innescare un’esplosione di reazioni sui social. Il gattino Spidey è andato in trend sui social ricevendo anche fan art e modelli 3D realizzati dagli appassionati. E voi ricordavate o eravate a conoscenza di questa simpatica variante di Miles Morales? Fatecelo sapere nei commenti.



Rimanendo sul tema delle varianti, vi lasciamo al nostro approfondimento sul personaggio di Spider-Punk, e al nostro addio dedicato al maestro John Romita Sr.