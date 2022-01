Spider-Man/Venom: arrivano novità interessanti per i nuovi lettori e sono gratis

Per il Free Comic Book Day di quest'anno, Marvel ha messo in cantiere ben tre albi one-shot che verranno distribuiti gratuitamente attraverso le fumetterie aderenti. Il primo albo rivelato è Spider-Man/Venom #1, che a detta di Marvel rappresenterà un entry point per i fan che hanno intenzione di iniziare a leggere fumetti.

Con una continuity narrativa composta da più di ottant'anni di storie, può essere difficile per un lettore avvicinarsi alle testate Marvel. Per attrarre nuovi lettori, vengono spesso proposte storie definite entry point, e Spider-Man/Venom #1 fungerà da punto d'inizio ideale per avvicinarsi al mondo fumettistico del tessiragnatele.



L'albo gratuito conterrà due storie, una dedicata all'Uomo Ragno, ed una a Venom. La prima, scritta da Zeb Wells e illustrata da John Romita Jr., rappresenterà il punto di partenza del rilancio della testata Amazing Spider Man, che ripartirà dal numero 1 ad Aprile.



La storia di Venom, invece, sarà sceneggiata da Al Ewing e Ram V, e illustrata da Bryan Hitch. Si tratta del team creativo al lavoro sulla nuova serie regolare di Venom, e la storia proposta nell'albo Spider-Man/Venom #1 andrà ad anticipare un grosso cambiamento dello status quo in arrivo per il nero simbionte.



Free Comic Book Day: Spider-Man/Venom #1 verrà distribuito gratuitamente negli Stati Uniti a partire dal 7 Maggio 2022. La cover principale sarà realizzata da Romita Jr., ma è stata anche realizzata una variant a cura di Jonboy Meyers. Condividiamo entrambe le cover in fondo all'articolo.



Per quanto riguarda la distribuzione di queste storie anche da noi, l'ultimo Free Comic Book Day Italia ha visto la distribuzione di 15 albi gratuiti lo scorso Dicembre. È molto probabile, quindi, che Panini Comics distribuirà gratuitamente questo e altri albi a Dicembre 2022.