Spider-Man Vs Iron Man: Peter Parker e Tony Stark a confronto, qual è l'eroe migliore?

Da anni ormai le community di lettori di comics americani, che siano Marvel o DC, discutono su chi sia il miglior supereroe. È sempre una questione piuttosto delicata, ma l’ultimo volume di Invincible Iron Man ha dimostrato come Tony Stark sia effettivamente superiore a Spider-Man contro i nemici del Ragno, ma questo basta a definirlo il migliore?

Scritto da Gerry Duggan e disegnato da Andrea Di Vito, il sesto numero di Invincible Iron Man porta i lettori indietro di diversi anni. Tony Stark è impegnato a scrivere parte della sua autobiografia, e nel farlo ricorda un evento molto particolare: l’incontro con alcuni dei nemici di Spider-Man controllati dalla mutante Emma Frost.

Nel corso degli ormai 60 anni di storia, Spider-Man ha fronteggiato avversari straordinariamente pericolosi, come il geniale Doctor Octopus, o l’inarrestabile Rhino, e in quasi ogni circostanza Peter si è dimostrato cauto nel ferirli gravemente o far loro del male. Anche per questo Peter ha rischiato innumerevoli volte di essere tradito dalla sua indole gentile, ma non ha mai veramente cercato di uccidere o eliminare definitivamente un suo nemico, se non Green Goblin dopo la morte di Gwen Stacy in Amazing Spider-Man 121.

Tony Stark, d’altro canto, non si è minimamente posto il problema contro Rhino, Electro, Doc Ock, Stilt-Man, Hydro-Man e l’Uomo Sabbia. È qui che si trova la differenza principale tra i due supereroi: Peter è mosso da un’idea di giustizia universale secondo la quale, però, anche i malvagi vanno risparmiati, considerando anche il loro background, spesso approfondito nelle varie testate dedicate al Tessiragnatele stesso; Tony Stark potrebbe invece rientrare nella sfera dell’antieroe perché privo della nobiltà d’animo e della bontà di Parker. Voi cosa ne pensate di quest’analisi dei due eroi Marvel? Chi rappresenta meglio l’idea di supereroe? Ditecelo nei commenti.

