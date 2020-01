Spider-Man e Wolverine arrivano a supporto de I Fantastici 4 nel nuovo numero

Il 21° numero de I Fantastici 4 sembra riservare ai fan molte più sorprese del previsto. Per il nuovo evento "Empyre", infatti, Dan Slott ha in serbo una speciale collaborazione che vedrà Spider-Man e Wolverine prendere parte a una missione per salvare la Terra dalla nuova minaccia.

La prossima uscita del fumetto di Dan Slott e Sara Pichelli ha intenzione di stupire la community, aprendo in pompa magna la nuova crisi che sta per colpire duramente il Pianeta Azzurro. Con i Fantastici 4 ancora nello spazio, gli Skrull e i Kree sono pronti paradossalmente a unire le forze per approdare sulla Terra.

Per sventare la temibile minaccia, Valeria e Franklin saranno accompagnati da due degli eroi più amati della mitologia Marvel. Stiamo parlando di Wolverine e dell'Uomo Ragno, che per l'occasione sfoggeranno due bellissime tute di colore blu, le stesse che potete ammirare nell'immagine teaser in calce alla notizia. Nell'attesa che i 4 iconici eroi si apprestino a tornare sulla Terra, toccherà a loro due aiutare i figli di Mr. Fantastic e della Donna Invisibile.

La volontà degli autori di riscrivere I Fantastici 4 si sta rivelando fondata, con ottime decisioni che stanno incrementando l'interesse del pubblico nei riguardi della prossima avventura supereroistica legata all'immaginario Marvel Comics. E voi, invece, che aspettative avete per questa saga? Fateci sapere la vostra opinione a riguardo, come sempre, con un commento nell'apposito riquadro in fondo alla pagina.