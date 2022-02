Spider-Man, Wolverine, Hulk e Ghost Rider: tornano i nuovi Fantastici Quattro

A trent'anni dal loro debutto come sostituti dei Fantastici Quattro sulle pagine di Fantastic Four #347, Spider-Man, Wolverine, Hulk e Ghost Rider tornano a vestire i panni del quartetto più famoso dell'Universo Marvel. La serie limitata "New Fantastic Four" racconterà un'avventura di questo team alternativo ambientata nel passato.

Nel 1991, Walter Simonson e Arthur Adams raccontavano una storia in cui i Fantastici Quattro originali venivano rapiti e uno Skrull che si spacciava per la Donna Invisibile radunava Spider-Man, Wolverine, Hulk e Ghost Rider per formare un nuovo gruppo di Fantastici Quattro. Sebbene questa nuova squadra si sia sciolta dopo soli due numeri, la popolarità dei "Nuovi Fantastici Quattro" ha vinto la prova del tempo.



Per questo motivo, Peter David (abituato a scrivere storie ambientate nel passato come la serie Symbiote Spider Man Crossroads), ha deciso di raccontare una storia originale che avrà inizio poco tempo dopo gli eventi raccontati in Fantastic Four #347.



"Nonostante la loro avventura originale sia durata veramente poco, la versione alternativa dei FQ ha raccolto numerosi fan, me compreso", dichiara David. "Mi ritengo fortunato ad essere stato scelto da Marvel per rivisitare questo team e portare le loro battaglie a nuovi apici narrativi, in una nuova ambientazione, con nuovi alleati e nuovi nemici".



New Fantastic Four sarà una serie limitata disegnata da Alan Robinson, la cui prima uscita verrà pubblicata il 25 Maggio 2022. In calce, condividamo la "Wraparound Cover" del primo numero, disegnata da Nick Bradshaw. In ogni caso, i Fantastici Quattro hanno le loro gatte da pelare anche nel presente: ha appena avuto inizio il crossover Marvel Reckoning War, che racconterà la più grande guerra del multiverso.