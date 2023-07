Da Spider-Man agli X-Men: le ultime variant cover di Marvel per i 100 anni di Disney

Fondata il 16 ottobre 1923 da Walt Disney e Roy O. Disney, Walt Disney Company è oggi una delle aziende di intrattenimento più rilevanti del settore, e col passare gli anni ha assorbito giganti di altre industrie, come la Marvel Comics pronta a celebrare il centenario del colosso americano con tre nuove cover dell'iniziativa "Disney100".

“Walt Disney Company raggiungerà il suo 100esimo anniversario nel 2023 e celebrerà gli incredibili narratori, creativi, e appassionati che, insieme, riescono a diffondere la magia e la spettacolarità dell’universo Disney. Disney100 è una celebrazione per i racconti senza tempo e personaggi indimenticabili, che hanno saputo intrattenere e ispirare persone di tutte le età per un secolo, e Marvel Comics ha voluto partecipare col programma mensile Disney100 Variant Cover, con la partecipazione straordinaria di Topolino, Minnie, Paperino, Pippo e molti altri”, con queste parole la Casa delle Idee ha presentato il progetto, per poi svelare tre delle cover in anteprima, riportate in fondo alla pagina.

Tutte e tre le cover rappresentano dei What If…? e pongono al centro delle scene alcuni tra i più iconici personaggi Disney. Nella prima Topolino indossa il costume di Spider-Man in uno dei numeri più importanti della storia del tessiragnatele, The Amazing Spider-Man #300, prima apparizione di Venom. La seconda invece riunisce Topolino, Minnie, Paperino, Paperina, Pippo e Pluto, trasformandoli negli Avengers impegnati nelle Guerre Segrete, e per finire Topolino, Paperino e Pippo, rispettivamente nei panni di Ciclope, Wolverine e Iceman ricreano la copertina ci X-Men #1 del 1991.

I volumi con queste variant arriveranno nelle fumetterie americane nei mesi che ci separano dalla fine del 2023. Fateci sapere cosa ne pensate di questa simpatica iniziativa lasciando un commento qui sotto. Prima di salutarci, ricordiamo che Marvel Comics ha presentato anche Trick or Read per Halloween 2023, e vi lasciamo alla storia mai sviluppata dell’universo 3099.