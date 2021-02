Spider-Man: Zia May è stata salvata da un villain dell'universo Marvel?

Uno dei personaggi che ha acquisito maggiore importanza nell'universo di Spider-Man, è indubbiamente Mister Negativo, ovvero Martin Li, soprattutto in seguito all'uscita del videogioco Marvel's Spider-Man sviluppato da Insomniac Games. Di recente Li ha affrontato i suoi Demoni Interiori, ed è tornato al F.E.A.S.T., ora gestito da May Parker.

Nonostante sia stato lontano dall'organizzazione di beneficienza fondata da lui stesso, nel volume 59 della serie Amazing Spider-Man, Martin sembra essersi effettivamente liberato dei peccati commessi in passato, e decide quindi di tornare alla sua vecchia vita, e mettersi al servizio di chi ha davvero bisogno di aiuto. Naturalmente zia May lo accoglie amorevolmente nel F.E.A.S.T., dove lo stesso Li decide di raccontarle tutta la verità.

Le rivela come Martin Li fosse un uomo intenzionato ad aiutare il prossimo, di come lui fosse in realtà un trafficante di persone, e di come avesse ucciso Li per poi rubargli l'identità, e aprire il F.E.A.S.T. come copertura per le sue attività criminali nei panni di Mister Negativo. L'apprensione e l'affetto mostrati da May le faranno capire quanto Li sia sincero riguardo la propria redenzione, e gli offrirà istantaneamente il suo aiuto per fuggire dalle possibili minacce che potrebbero seguirlo, come gli scagnozzi al servizio di Kingpin.

Non appena si dirigono nel seminterrato però, May viene afferrata da uno dei Demoni che invita Spider-Man, arrivato poco prima, a non attaccarli se vuole evitare che lei muoia. Colpito da quelle parole, Peter rimane fermo, ed è in quel momento che interviene Martin Li, nei panni di Mister Negativo, ordinando loro di lasciar perdere May.

Li ha quindi deciso di lasciarsi assorbire nuovamente dal suo passato e dal lato oscuro, da cui ha cercato di fuggire, per salvare May. Un gesto sicuramente eroico, che ha posto le basi per i nuovi sviluppi che probabilmente coinvolgeranno direttamente Wilson Fisk, il signore del crimine di New York.

Ricordiamo che Miles Morales ha affrontato una sua cara amica durante l'evento King in Black, e vi lasciamo ai dettagli sulla nuova serie Spider's Shadow.