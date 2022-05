Spider-Verse, Marvel e Dan Slott annunciano la fine del Ragnoverso

A seguito del successo dell'acclamatissima miniserie Ragnoverso, principale ispirazione del film animato Sony con protagonista Miles Morales (qui la nostra recensione di Spider-Man Un nuovo universo), e del suo sequel Spider-Geddon, Marvel Comics ha svelato il futuro (e la conclusione) delle avventure multiversali di Spider-Man e soci.

Il prossimo Agosto, lo sceneggiatore Dan Slott ci riporterà nel Ragnoverso nella serie limitata Edge of Spider-Verse, realizzata insieme all'artista Mark Bagley. Ogni uscita di questa serie conterrà tre storie che vedranno come protagoniste altrettante versioni alternative dell'Uomo Ragno. Oltre a presentare nuove avventure di eroi come Spider-Man Noir, Spider-Gwen e Spider-Man India, in Edge of Spider-Verse debutteranno anche nuove versioni alternative di Spider-Man, tra cui Night-Spider (sotto la cui maschera si nasconde Felicia Hardy, la Gatta Nera), e Hunter-Spider (a.k.a. Kraven il Cacciatore).



Inoltre, Marvel ha annunciato che, al termine della serie limitata, verrà pubblicato un evento conclusivo che rappresenterà l'epilogo del Ragnoverso, intitolato The End of Spider-Verse.



"Marvel ha deciso di fare l'impensabile, elevando il tutto al livello successivo e portando la saga del Ragnoverso fumettistico ad una selvaggia conclusione", racconta Slott al portale Polygon. "È tutto vero. Entro la fine dell'anno saremo tutti testimoni della Fine del Ragnoverso!".



A corredo dell'annuncio, Marvel ha condiviso le cover principali dei primi due numeri di Edge of Spider-Verse, realizzate da Josemaria Casanovas, e la variant cover di Edge of Spider-Verse #3 ad opera di Kris Anka. Ha inoltre pubblicato i character design di Night-Spider (sempre ad opera di Kris Anka), e di un nuovo personaggio chiamato Spider-Laird, realizzato da Martin Coccolo. Trovate tutto nella gallery sottostante.



Quest'anno avremmo dovuto inoltre assistere al sequel di Un nuovo universo, ma sfortunatamente Spider-Man Across the Spider-Verse è stato rinviato di un anno.