Spider-Woman torna alle origini nel Volume 11, ecco il 'nuovo' costume di Jessica Drew!

È passato un anno e mezzo dalla presentazione del nuovo fumetto di Marvel Comics dedicato a Spider-Woman, e sin dal lancio del 18 marzo 2020 la serie è riuscita a convincere decine di migliaia di lettori. Un particolare su cui si è discusso molto, però, è stato il nuovo costume di Jessica Drew, eccezionale ma decisamente distante dallo stile della protagonista.

L'autrice Karla Pacheco aveva già discusso del costume nero in passato, dichiarando quanto segue: "Il nuovo costume disegnato da Dave Johnson gioca una parte importante nella storia. Il design rappresenta il suo stato emotivo, ad esempio. Jess non si sente più un'eroina, e non crede di meritare i suoi vecchi costumi. Questo nuovo completo traspone il suo cambiamento, ma ha anche dei segreti interessanti".

Molte cose sono successe dalla pubblicazione del Volume numero uno, e a quanto pare il cambiamento di Jess sarà accompagnato da un nuovo, o per meglio dire, da un vecchio costume. Nel Volume 11, infatti, Jessica tornerà ad indossare il costume originale da Spider-Woman, che Marvel Comics ha già avuto modo di mostrato in anteprima. In calce potete dare un'occhiata alla copertina del prossimo numero, realizzata da Junggeun Yoon.

La serie di Spider-Woman ha debuttato nel marzo del 2020, e successivamente è entrata in pausa per qualche mese, riprendendo la pubblicazione nel mese di luglio. Il Volume 8 è arrivato nelle edicole la scorsa settimana, quindi possiamo aspettarci di rivedere Jessica in azione con il classico costume rosso a partire dal prossimo aprile.