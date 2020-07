Da Spiderman a Capitan America: la Marvel presenta Heroes at Home

In questo particolare periodo, in cui le case editrici hanno ripreso la maggior parte delle produzioni cartacee lasciate in sospeso a causa della pandemia, la Marvel Comics ha organizzato una serie di pubblicazioni riguardanti supereroi, come Spider-Man Capitan America e altri, per mostrare le loro giornate passate chiusi in casa.

Il nome di questa simpatica iniziativa editoriale è Heroes at Home, e con la pubblicazione di un volume ogni domenica, ci accompagnerà fino alla fine di agosto. La Casa delle Idee ha reso disponibile oggi, in maniera gratuita, il primo numero della serie che ha come protagonista Spider-Man.

Come tutte le future storie è possibile seguirle sui canali social della Marvel e in calce alla notizia potete trovare alcune immagini di Peter Parker alle prese con le faccende di casa. La settimana prossima toccherà a Wolverine, e successivamente a Capitan Marvel, Capitan America, Hulk per poi concludere questo insieme di mini racconti con gli Avengers insieme a Pantera Nera.

A curare il progetto sono stati lo sceneggiatore Zeb Wells e l'artista Guruhiru, famoso per Avatar: The Last Airbender. Inoltre a partire dal mese di settembre saranno rese disponibili per l'acquisto anche delle cover variant del progetto.

Ricordiamo che Spider-Man 2099 si è mostrato in una splendida figure, e che in attesa del nuovo gioco per la PS5 vi consigliamo 5 fumetti su Miles Morales.