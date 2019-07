Spiderman: rivelata una variant cover per Red Goblin: Red Death

La Marvel Comics ha rivelato una nuova variant cover realizzata da Chris Daughtry, che vede protagonisti Spiderman e Green Goblin in occasione del primo numero di Red Goblin: Red Death.

Daughtry è un fan di lunga data dei comics, e ha sviluppato la sua verve artistica da autodidatta. Nel 2016 si è concretizzato il suo sogno di lavorare nell'industria quando illustrò una cover per il numero 50 di Batman, mentre un anno più tardi ne realizzò un'altra per Youngblood di Rob Liefeld.

Ora è riuscito a concretizzare un'altra sua aspirazione, riuscendo a fornire una copertina speciale dove campeggiano Spiderman e Green Goblin, di seguito le sue parole:

"Sono cresciuto guardando il cartone Spider-Man e i suoi amici da bambino, e venivo spesso rapito dai colori sgargianti dei costumi di Spiderman e Green Goblin. Avere la possibilità di collaborare con Marvel e Ron Garney e riuscire a disegnare questi personaggi iconici in tutta la loro gloria è più di un sogno che diventa realtà."

Per chi non lo conoscesse, Chris Daughtry è un famoso chitarrista statunitense e la sua band ha rilasciato ben 5 album, ricevendo perfino 4 nominations ai Grammy Awards. La band ha venduto oltre 8 milioni di album e 16 milioni di singoli.

Per quanto riguarda Red Goblin: Red Death, è una storia che ci riporta indietro nel momento in cui Norman Osborn combina il siero del Golbin con quello di Carnage per diventare Red Goblin. Il primo numero ci farà capire le sensazioni di Norman durante quel lasso di tempo, con delle storie gestite da Pat Gleason, Rob Fee, Sean Ryan e disegnate da Pete Woods. Il rilascio è previsto per il mese di Ottobre, anche se ancora non abbiamo una data definita.

Spider-Man: Far From Home corre verso il miliardo di dollari al Box-Office, e se siete interessati ad approfondire il rapporto tra Mysterio e Spidey all'interno dei fumetti date uno sguardo al nostro approfondimento.