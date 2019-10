Spiderman: vittime d'eccezione nel nuovo numero di J. J. Abrams.

Nel nuovo numero della serializzazione dello Spiderman di Abrams abbiamo assistito ad alcuni eventi davvero significativi che riguardano la morte di personaggi centrali dell'universo marvel.

In questo secondo capitolo della serializzazione gli Avengers si ritrovano ad affrontare alcune perdite all'interno del loro gruppo.. La run si sta svolgendo in un universo alternativo in cui Ben Parker è l'eroe in costume Spiderman, al posto di suo padre, Peter Parker.

Mentre Ben e Faye girano attorno alla città dilettandosi ad imbrattare svariati edifici i lettori scoprono presto che alcuni dei più potenti eroi della terra sono deceduti in questa versione dell'universo. Possiamo notare un' inquadratura che include un cartellone con alcuni grandi personaggi come Capitan America, Thor, Hulk, Vedova nera che esibisce la scritta "La Grande Dipartita."

Tutto questo conferma che La Casa delle Idee ha concesso carta bianca agli Abrams per realizzare la storia nei modi ritenuti più opportuni dagli sceneggiatori. Tuttavia non risulta chiaro in che maniera sia esattamente venuto a mancare questo gruppo di Avengers e se questo argomento possa essere oggetto di un approfondimento futuro in una storia canonica, magari in un volume a parte.

Dopo la presentazione dell'antagonista Cadaverous nel primo numero di Spiderman, lo sceneggiatore si è espresso sul personaggio in occasione di una intervista.

Nel primo capitolo il malvagio Cadaverous rivestirebbe il ruolo di catalizzatore per l'incubo che attraversa non solo la famiglia Parker, ma anche la città e l'intero universo dei supereroi. Ma ciò che risulta essere più affascinante per lo sceneggiatore sta nel fatto che l'antagonista venga menzionato dai media, in linea con lo spirito riguardante eroi ed antagonisti classici. Nessuno sa in realtà da dove provenga, ma potremmo trovarlo in luoghi in cui mai ci saremmo aspettati di trovarlo.

J.J Abrams ed Henry hanno commentato la morte di un personaggio importante di Spider-Man. Finalmente è stato spiegato il funzionamento dei sensi di ragno di Spiderman.