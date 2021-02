Spiegare Demon Slayer in 6 minuti è possibile: l'esilarante video di Brigata Nekketsu

Il successo di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è stato sorprendente e straripante. In Giappone ha trovato caterve di fan, tanto da ottenere numeri estremamente alti in ogni settore, da quello dei manga a quello degli incassi al cinema con il film uscito a fine 2020. E ovviamente anche nel resto del mondo ha trovato la sua nutrita schiera di fan.

In Italia, il gruppo di appassionati noto come "Brigata Nekketsu" si occupa di fare video comici a tema anime, montando parti di episodi di opere famose e ridoppiandole. Da pochi giorni, sul canale Youtube del gruppo è apparso il nuovo video "Demon Slayer in 6 minuti", che riassume ironicamente tutto ciò che accade nella prima stagione dell'anime, comprendendo tutti gli eventi principali e personaggi dei 26 episodi. Al momento, il video ha ottenuto un grande riscontro arrivando a quasi 30000 visite in due giorni.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è un anime tratto dall'omonimo manga di Koyoharu Gotouge. Prodotto da Ufotable, l'anime ha riscosso un successo sensazionale e ha ottenuto un prosieguo dapprima con un lungometraggio, Demon Slayer Movie: Infinity Train, al cinema capace di superare dopo decenni il record de La Città Incantata, e ora con Demon Slayer 2 appena annunciato.