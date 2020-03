Ecco spiegato perché i fan si riferiscono a My Hero Academia con la sigla 'BHA'

La serie di My Hero Academia è indubbiamente una delle più apprezzate degli ultimi anni. L'opera di Horikoshi ha conquistato infatti moltissimi appassionati di manga ed anime grazie ai molti personaggi, poteri e temi trattati. Tuttavia molti fan si riferiscono alla serie chiamandola BHA, scopriamo insieme i motivi dietro questa scelta.

Per chi non lo sapesse My Hero Academia segue le avventure del giovane e timido Izuku Midoriya, chiamato "amichevolmente" Deku, che, desideroso di diventare un Hero, eredita i poteri del suo idolo e mentore, All Might. Una volta entrato nella UA Academy Deku comincia una nuova vita insieme ai suoi compagni della Classe 1-A.

In Giappone la serie è conosciuta come "Boku No Hero Academia", tradotto nel nome che ormai tutto il mondo conosce, e al quale è affezionato dal 2014, anno in cui l'opera è apparsa sulle pagine di Weekly Shonen Jump. Il titolo inglese, più riconoscibile, è però sostituito molto spesso online da BHA, riferendosi naturalmente al nome originale voluto da Horikoshi.

Il 2020 è stato un anno incredibile per il franchise, non solo per l'inarrestabile successo della pellicola Heroes Rising, ma anche considerando l'accoglienza estremamente positiva che la quarta stagione dell'anime, arrivata attualmente all'episodio 22, ha riscosso sul web.

Nella prima metà abbiamo assistito all'incredibile battaglia tra Heroes e Overhaul, e all'introduzione del personaggio di Eri, che possiede un Quirk a dir poco straordinario. Mentre negli attuali episodi siamo entrati nel vivo dell'arco del Festival Culturale, dove Gentle Criminal ricopre il ruolo del nuovo Villain.